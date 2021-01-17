اقتصاد

“إعلام الواحة” يوضح لـ218 مراحل صيانة خط نقل النفط للسدرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف قسم الإعلام في شركة الواحة لـ218 تفاصيل آلية عمل صيانة خط بوصة 32 الرابط بين حقول السماح والظاهرة ومحطة القطار ومن ثم ميناء السدرة.

وأوضح “إعلام شركة الواحة أن الفرق الفنية على استعداد تام لتنفيذ كل تعليمات مجلس الإدارة إذ من المنتظر أن يقوم قسم الإنتاج بعملية إطفاء تام مؤقت لإتاحة الفرصة للعاملين بعمليات الصيانة التي أذنت بها المؤسسة الوطنية للنفط وسط توقعات بفقدان 200 ألف برميل يوميا وخسارة فرص تصدير بعائدات 165 مليون دولار.

ونقلا عن المصدر ذاته، فإن رئيس قسم الإنتاج أكد أن الفرق الفنية ستعزل وتفرغ الخطوط الرئيسة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وبمشاركة كبيرة من قسم السلامة لتفادي أي مخاطر قد تحدث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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