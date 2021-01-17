“إعلام الواحة” يوضح لـ218 مراحل صيانة خط نقل النفط للسدرة

كشف قسم الإعلام في شركة الواحة لـ218 تفاصيل آلية عمل صيانة خط بوصة 32 الرابط بين حقول السماح والظاهرة ومحطة القطار ومن ثم ميناء السدرة.

وأوضح “إعلام شركة الواحة أن الفرق الفنية على استعداد تام لتنفيذ كل تعليمات مجلس الإدارة إذ من المنتظر أن يقوم قسم الإنتاج بعملية إطفاء تام مؤقت لإتاحة الفرصة للعاملين بعمليات الصيانة التي أذنت بها المؤسسة الوطنية للنفط وسط توقعات بفقدان 200 ألف برميل يوميا وخسارة فرص تصدير بعائدات 165 مليون دولار.

ونقلا عن المصدر ذاته، فإن رئيس قسم الإنتاج أكد أن الفرق الفنية ستعزل وتفرغ الخطوط الرئيسة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وبمشاركة كبيرة من قسم السلامة لتفادي أي مخاطر قد تحدث.

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