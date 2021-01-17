البنك الدولي: فشل تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا يضر النمو الاقتصادي بها

قال البنك الدولي الأحد إن فشل تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا يؤدي إلى الأضرار بالنمو الاقتصادي بالبلاد على المدى الطويل.

وأضاف البنك في -تقريره السنوي الصادر يناير الحالي- أنه من المتوقع أن يتعافى انتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعوماً بارتفاع الإنتاج الليبي بسرعة، بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وتوقعت المؤسسة المالية تعافي النمو بين مصدري النفط إلى 1.8 % في العام الحالي بعد اتفاق “أوبك +” على خفض الإنتاج والتخلص التدريجي من القيود المحلية المتعلقة بفيروس كورونا.

ونوه البنك على أن تأثيرات التوترات السياسية الداخلية والجيوسياسية لا تزال تشكل خطراً على النمو وتقوض تكاملاً تجارياً أكبر.

يٌشار إلى أن تقريراً للبنك الدولي في أكتوبر 2019 أكد إن الحرب الدائرة في محيط طرابلس تسببت في القضاء على زخم الانتعاش الاقتصادي النسبي الذي شهدته البلاد بين 2017-2018.

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