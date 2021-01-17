سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 17 يناير 2021 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 17 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

واستقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات طفيفة في تداولات السوق الموازية مساء الاحد.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 17-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.335 بيع في زليتن&طرابلس

5.330 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.355 دينار

الدولار حوالة دبي = 5.39 دينار

اليورو = 6.44 دينار

الجنية الإسترليني 7.25 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.97 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.45 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 220 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب256.6 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 293.3 دينار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي