نقابة المخابز تبحث أزمة الدقيق بعد ارتفاع سعره

عقدت نقابة المخابز في طرابلس اجتماعا مساء السبت لبحث قضية قفل المخابز التي أثارت الرأي العام في الشارع الليبي.

وناقشت النقابة إمكانية وضع حلول للأزمة بعد أن ارتفع قنطار الدقيق في السوق السوداء إلى 210 دنانير وعدم إنتاج المصانع التابعة للدولة للدقيق.

ومن جهته، قام الحرس البلدي بفرض غرامة مالية قيمتها 1500 دينار على المخابز التي قامت برفع السعر إلى الـ3 فردات بدينار.

وفي السياق ذاته يواجه أصحاب المخابز أزمة حقيقية في تسيير أعمالهم بسبب ارتفاع أسعار المواد مما جعل هذه الأزمة تضرب المواطنين وأصحاب المحال في آن واحد وجعلها تشغل الرأي العام.

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