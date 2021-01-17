مصرف الجمهورية يعلن عن قبول طلبات بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف الجمهورية لكافة الزبائن عن قبول طلبات بيع النقد الأجنبي، حسب ضوابط مصرف ليبيا المركزي ابتدءً من اليوم.

وبحسب المصرف فيجب الحضور الشخصي لصاحب الحساب أو الوكيل الشرعي المعتمد ، أما المستندات الواجب توفرها فتكمن في وجود رصيد بالحساب يغطي قيمة شراء العملة الأجنبية، ويجب أيضاً أن يكون رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني لصاحب البطاقة، وأيضا إحضار شهادة ميلاد من السجل المدني، إثبات هوية ساري المفعول.

ونوه المصرف على كافة الزبائن بأن يجب المحافظة وأخذ الإجراءات الإحترازية من فايروس كورونا.

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