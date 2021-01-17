الرئاسي يؤكد صحة مراسلة السراج للكبير بخصوص فتح الاعتمادات وأزمة “الدقيق”

أكد المستشار بالمجلس الرئاسي “محمود الوشاحي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية صحة مراسلة رئيس المجلس الرئاسي إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص فتح الاعتمادات .

حيث تضمنت المراسلة إن مادة الدقيق قد أوشكت على الانتهاء تنذر بدخول البلاد في أزمة غذائية ، وإن استمرار هذا الحال يمثل تهديد لحياة المواطن ويشكل خطراً على على الأمن والسلم الاجتماعي .

حيث طالب السراج الكبير بفتح الاعتمادات ومنح الأولولية لاستيراد مادة الدقيق ، بما يكفي لاحتياجات السوق الليبي .

وقال السراج: إن الحكومة ستجد نفسها مضطرة للتدخل لحماية حياة المواطن ، باستخدام الرصيد المتاح لها طرف المصرف الخارجي لتوفير هذه السلعة .

وكان مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق قد طالب في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية المصرف المركزي بفتح اعتمادات لتوريد القمح.

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