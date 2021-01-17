خاص:”الكبير” يرد على السراج ويقول: التصرف برصيد الدولة لدى الخارجي يمثل مخالفة كبيرة .. ويؤكد مباشرة المصارف بيع النقد الأجنبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على رد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على رئيس المجلس الرئاسي بخصوص فتح الاعتمادات .

تضمنت المراسلة أن ما تم فتحه من اعتمادات خلال 2020 لتوريد مادة الدقيق يتناسب مع مقدار استهلاكه المعتاد في البلاد .

كما أن مصرف ليبيا المركزي قد حصر السلع المسموح بفتح الاعتمادات لتوريدها ولم يتم فتح اعتمادات لأي سلع ليست ذات أهمية .

وأكد المركزي على مباشرة كافة المصارف عملية بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض ، ومادة الدقيق بين المواد الأساسية بالتوريد .

ونبه الكبير خلال مراسلته بأن رصيد الدولة الليبية من النقد الأجنبي لدى المصرف الخارجي هو رصيد لعائدات سيادية موجودة بالمصرف بالمخالفة للقانون ما يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بمصرف ليبيا المركزي .

ونبه المركزي أن استخدام هذا الرصيد يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة ولضوابط الانفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي .

كما جدد المركزي تنبيهه على ضرورة ضبط حدود ومنافذ الدولة للحد من تهريب السلع كافة وفي مقدمتها الدقيق والوقود .

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