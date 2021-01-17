اقتصاد

“الواحة” لـ218: تراجع الإنتاج 200 ألف برميل يوميا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شركة الواحة لـ218: تراجع الإنتاج 200 ألف برميل يوميا بعد الشروع في صيانة “الخط 32”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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