شركة الواحة لـ218: تراجع الإنتاج 200 ألف برميل يوميا بعد الشروع في صيانة “الخط 32”
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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