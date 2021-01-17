أبو خريص: المخابز ستفتح أبوابها غدا الاثنين، والخبز سيباع 3 أرغفة بدينار

أكد نقيب الخبازين أبو خريص محمد للرائد، الأحد، أن المخابز ستفتح أبوابها اعتباراً من غد الاثنين في عدد من مناطق وبلديات طرابلس الكبرى، بعد الوعود بوضع حلول لأزمة غلاء الدقيق.

وأضاف محمد، أن المخابز ستبيع الـ3 أرغفة بدينار؛ نتيجة الزيادة الكبيرة في سعر الدقيق، موضحا أن أصحاب المخابز مستعدون لتخفيض سعر الرغيف في حال نزول سعر الدقيق بالسوق، أو في حال تزويدهم مباشرة بالدقيق.

وكان نقيب الخبازين أبو خريص محمد قد قال في تصريح للرائد السبت، إن جهاز الحرس البلدي طالب المخابز بأن تبيع الخبز بسعرها السابق “أربعة أرغفة بدينار” أو قفل المخبز.

يُشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت السبت، إقفال عدة مخابز بها من قبل جهاز الحرس البلدي؛ نظراً لارتفاع أسعار الخبز إلى 3 أرغفة خبز بدينار بدلا من أربعة.

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