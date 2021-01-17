إعادة فتح المخابز في طرابلس بعد اتفاق مع الحكومة

أعلنت ناقبة الخبازين اليوم الأحد في طرابلس، عن إعادة فتح المخابز أمام الموطنين بعد التوصل لاتفاق مع مكتب دعم القرار بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني.

ووفق بيان للنقابة، فإن الاجتماع الذي عقد بمكتب دعم القرار ناقش المشاكل والعراقيل التي أدت إلى إقفال المخابز نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الخام الأخرى.

وأشار البيان إلى التوصل إلى اتفاق منخمن خلال طرح مجموعة من الخيارات والمقترحات التي تساهم في وضع حلول عملية وناجعة وبمشاركة جهات الاختصاص.

ويأتي الاتفاق عبر وضع آلية للعمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمشاركة النقابة العامة للمخابز ومصنعي الدقيق بالقطاع الخاص في غضون شهر من تاريخ اللقاء لتحقيق الانتفاع وخفض الأسعار.

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