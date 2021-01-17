رغبة “قوية” لشركات النفط الألمانية بالعودة إلى ليبيا

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأحد، في طرابلس، أن الشركات الألمانية العاملة في مجال النفط والطاقة لها رغبة قوية في العودة للعمل والاستثمار في ليبيا.

وذكر صنع الله أن المؤسسة اضطرت لخفض معدلات الإنتاج بسبب التسربات، وآخرها تخفيض شركة الواحة 200 ألف برميل يومياً، مبيناً أن المؤسسة “تحتاج أكثر من أي وقت مضى للميزانيات الضرورية للقيام بعمليات الصيانة بالمواقع النفطية لمعظم شركات القطاع”.

ووفق بيان للمؤسسة، فقد أكد صنع الله تطلعه للتعاون مع الشركات الألمانية النفطية، والاستفادة من تقنياتها الحديثة بقطاع النفط الليبي لتطويره.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وعودة الشركات الألمانية للسوق الليبي، ومساعي المؤسسة الحثيثة للتقليل من حرق الغاز بحقول شركاتها والتوجه للطاقات البديلة في توفير احتياجات الطاقة الكهربائية.

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