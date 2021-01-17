رئيس هيئة الكهرباء يبحث مشاكل الكهرباء في بلدية توكرة

بنغازي 17 يناير 2021 (وال)- عقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية الدكتور فخري المسماري، اجتماعًا مع عميد بلدية توكرة ونائب عن المدينة يوسف العقوري، إلى جانب أعيان ومشايخ المدينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، إنه تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية داخل بلدية توكرة، من حيث المشاكل والاختناقات بالشبكة داخل المنطقة وآلية وضع الحلول لها، إلى جانب بحث آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية داخل البلدية، من حيث دعم مكتب الصيانة السريعة التابع للشركة العامة للكهرباء، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة به.

وأضاف ربيع خليفة أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تعهّد بتوفير كافة النواقص، ومعالجة كافة المشاكل لسكان بلدية توكرة، حتى يصل التيار الكهربائي لها دون أي تذبذب أو انقطاع . (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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