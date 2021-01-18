بلدية بنغازي تتخذ إجراءات لتفعيل معرض بنغازي الدولي

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري مع مدير معرض بنغازي الدولي سليمان محمد البرعصي.

وناقش اللقاء، الإجراءات المُتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل مقر معرض بنغازي الدولي الكائن بمنطقة وسط البلاد حتى يتمكن من القيام بدوره حيال تنشيط الحركة الإقتصادية والثقافية من خلال إقامة المعارض في المجالات التجارية والصناعية والحرفيه والمهرجانات المحلية والدولية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على البدء في الإجراءات الفنية المُتعلقة بصيانة وتطوير مقر معرض بنغازي الدولي حتى يتسنى له القيام بدوره على الوجه الأكمل بما يعود بالنفع على المصلحة العامة.

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