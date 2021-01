السعودية.. استئناف حركة التجارة مع دولة قطر

السلطات السعودية أعلنت استئناف الحركة التجارية مع قطر، بعد أكثر من 3 سنوات من تعليقها.

وأعلن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام عبر تويتر، أنه “تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتمخضت قمة العلا في 5 يناير الجاري، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطر.

استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من #ميناء_حمد إلى #ميناء_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/XKHwfhUbMU — ميناء الملك عبدالعزيز (@KAAPDAMMAM) January 17, 2021

