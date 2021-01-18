اقتصاد

ليبيا وإيطاليا يبحثان تنفيذ مشروع طريق امساعد ورأس اجدير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود خليفه التليسي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو” الشروع في تنفيذ القطاع الرابع لمشروع الطريق الساحلي  امساعد رأس اجدير في مدة زمنية محددة.

وقدم “جوزيبي” مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بالإضافة إلى البدء في برنامج تدريب فني لموظفي الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين.

يذكر ان اللجنة الاقتصادية المشتركة الليبية الإيطالية عقد في ديسمبر العام الماضي اجتماعها، وأعلنت من خلاله العمل على تنفيذ مشروع طريق امساعد وراس اجدير.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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