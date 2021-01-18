الإدارة الجديدة لشركة حفر وصيانة الآبار تتسلّم مهامّها

جرت مراسم تسليم واستلام الإدارة بين أعضاء لجنة الإدارة بالشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، حيث قام رئيس لجنة الإدارة السابق، محمود أبوسريويل، بتسليم المستندات والوثائق المتعلقة بنشاط الشركة إلى عبد المولى محمد أبو فايد رئيس لجنة الإدارة الجديدة.

وتمت مراسم التسليم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيس بطرابلس.

من جهته، ثمّن “أبو فايد” كل الجهود المبذولة من قبل رئيس لجنة الإدارة السابقة للشركة، مؤكدًا عزمه على تطوير نشاط الشركة، والعمل على تحقيق أفضل النتائج.

وشارك في مراسم التسليم والاستلام، رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة، خلف الله إبراهيم ،وفاضل عقيل، وأنور عقيل، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإدارة السابقة بالشركة، الصديق الطاهر المصراتي، وعلي الشفر، وأعضاء اللجنة الجدد ، عبدالله امبيوي، ومحمد حسين، وناجي بن عروس، وسلطان العبيدي.

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