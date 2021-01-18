سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 18 يناير 2021 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 18 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

واستقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات طفيفة في تداولات السوق الموازية مساء الاحد.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 18-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.480 بيع في زليتن

ب5.475 شراء

ب5.475 بيع في طرابلس

ب5.470 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.445 دينار

الدولار حوالة دبي = 5.465 دينار

اليورو = 6.53 دينار

الجنية الإسترليني 7.30 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 224 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب261.3 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 298.6 دينار

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