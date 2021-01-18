“شكشك” يحذر من أزمة الكهرباء بالذروة الصيفية .. ويوجه توصياته إلى الشركة

أوصى رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” خلال اجتماع عقده الأمس مع الشركة العامة للكهرباء بضرورة اتخاذ خطوات سريعة تتمثل صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية و الوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الزاوية والذي سيضيف700 ميجا وات إلى الشبكة العامة للكهرباء.

بالإضافة إلى إجراءات التعاقد والتوريد لبعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميجا وات في مدينة طرابلس و160 ميجا وات في مدينة زليتن ، وإتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ لمحطة جنوب طرابلس بقدرة 1300 ميجا وات، و إتمام إجراءات فتح اعتماد لشركة الاتحاد العربي لإنشاء محطة بقدرة 160 ميجا وات.

كذلك وجه شكشك توصياته بضرورة إجراء الصيانات والعمرات لعدد 13 وحدة غازية بمختلف المحطات في البلاد.

كما ناقش الاجتماع مراجعة ومتابعة أعمال الشركة العامة للكهرباء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأفادت الشركة بإنجاز عدد من المشروعات بحسب الخطة الموضوعة منها إدخال محطة الخمس بقدرة 526 ميجا وات وإجراء بعض الصيانات والعمرات إلى جانب إتمام ربط خط الغاز لتغذية محطة السرير، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمعالجة العجز في الطاقة.

كما حذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة.

وحث شكشك الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي والمصرف المركزي على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة .

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