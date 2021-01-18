صنع الله يناقش التقرير السنوي الإحصائي لحركة نفط الخام والمنتجات النفطية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” اجتماعاً مع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس “علي الساعدي” لمناقشة النشاط العام لإدارتي التفتيش والقياس والخطط الاستراتيجية للعام 2021 .

كما تناول الاجتماع تقديم شرح بخصوص التقرير السنوي الإحصائي لحركة النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية والغاز الطبيعي من خلال المتابعة اليومية لمكاتب القياس المتواجدة بالموانئ والحقول النفطية والمنصات البحرية.

بالإضافة إلى شرح أعمال منسقية الاحصائيات والتقارير ووحدة المراجعة لإنجاز التقارير وفق مخطط زمني وآلية منظمة،وعرض التقرير السنوي لإدارة التفتيش، والذي يشمل المتابعة الدورية لمشاريع تطوير وتحديث منظومات القياس التي تنفذها الشركات المشغلة بالموانئ والحقول وفق خطة الاعتماد المرحلي لهذه المشاريع.

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