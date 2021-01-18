“صنع لله” يبحثُ النشاط العام لإدارتيْ التفتيش والقياس بالمؤسسة

بحث رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي الساعدي، النشاط العام لإدارتيْ التفتيش والقياس والخطط الاستراتيجية للعام 2021.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط؛ مناقشة التقرير السنوي الإحصائي لحركة النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية والغاز الطبيعي، من خلال المتابعة اليومية لمكاتب القياس المتواجدة في الموانئ والحقول النفطية والمنصات البحرية، إضافة إلى الاطلاع على أعمال مُنسقّية الإحصائيات والتقارير ووحدة المراجعة لإنجاز التقارير، وفق مخطط زمني وآلية منظمة.

وخلال الاجتماع؛ تم استعراض التقرير السنوي لإدارة التفتيش، الذي يشمل المتابعة الدورية لمشروعات تطوير وتحديث منظومات القياس، التي تنفذها الشركات المشغلة الموانئ والحقول، وفق خطة الاعتماد المرحلي لهذه المشروعات.

وقد اطلع “صنع الله”، خلال الاجتماع، على تقارير التقييم الميداني لمنظومات القياس القائمة المنجزة خلال العام، بالإضافة إلى عرض الخطة المستهدفة للعام 2021، التي تشمل مُشاركة المؤسسة في عضوية معهد البترول الأمريكي “API” بصفةٍ دائمةٍ، وبما يشمل كل القطاعات الفنية لعمليات النفط والغاز.

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