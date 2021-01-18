صنع الله يبحث التعاون المشترك في قطاع النفط مع السفير الألماني

رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله امس الأحد عن تطلعه إلى التعاون مع شركات النفط الألمانية للاستفادة من خبراتها التقنية في تطوير قطاع النفط الليبي مشيدًا بدور ألمانيا في مواصلة تقديم الدعم لليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال صنع الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على فيسبوك أن لقاء صنع الله والسفير الألماني تركز على مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الألمانية في مجال النفط والطاقات البديلة

وأضافت المؤسسة أن من خلال اللقاء تم مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين وعودة الشركات الألمانية للسوق الليبية كما تم التطرق باستفاضة إلى مساعي المؤسسة للتقليل من حرق الغاز بحقول شركاتها والتوجه للطاقات البديلة في توفير احتياجات الطاقة الكهربائية

و شدد صنع الله على ضرورة أن يعامل قطاع النفط باهتمام بالغ لأنه المورد الوحيد للدخل في البلاد داعيًا الجميع أن يدرك مدى أهميته، حرصًا وحفاظًا على ثروة الشعب الليبي والأجيال القادمة .

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