شكشك يدعو لتسييل الميزانية للكهرباء ويحذر من تداعيات الأزمة في الصيف

حذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الاثنين، من تداعيات وخيمة على الكهرباء في ذروة فصل الصيف المقبل؛ إثر التأخر في إنجاز المشاريع المتوقفة للشركة العامة للكهرباء.

وحث شكشك – خلال اجتماعه مع مدير مكتب تصديق العقود والمدير التنفيذي لشركة الكهرباء- المجلس الرئاسي والمصرف المركزي على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها؛ لتتمكن شركة الكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة وتتجنب تحميل المواطن العناء.

وأكد شكشك أن الشركة أنجزت إدخال محطة الخمس بقدرة 526 ميجاوات، وإجراء بعض الصيانات والعمرات وربط خط الغاز؛ لتغذية محطة السرير، لافتاً إلى أن هذه المعالجات لا تكفي لسد العجز في الطاقة.

وأوصى شكشك باتخاذ خطوات سريعة لصيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية والوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الزاوية لإضافة 700 ميجا وات على الشبكة، والتعاقد على توريد بعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميجاوات في طرابلس و160 في زليتن وتنفيذ محطة جنوب طرابلس بقدرة 1300 ميجاوات وصيانة عمرات لعدد 13 وحدة غازية بمختلف مناطق البلاد.

يُشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء أبرمت، في ديسمبر الماضي، مع شركة الكهرباء الجزائرية “سونلغاز” اتفاقية؛ لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

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