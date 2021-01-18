اقتصاد

شركة “زلاف” تُعلن بدء عمليات الحفر في حقل “إيراوين”

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة “زلاف ليبيا للتنقيب عن النفط والغاز”، عن بدء عمليات الحفر في حقل “إيراوين” النفطي.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أن عملية الحفر ستتم باستخدام الحفارة التابعة لشركة “فياض برقان”، المتعاقد عليها من خلال شركة الحفر الوطنية.

ومن المتوقّع، حفر أربع آبار كمرحلة أولى وإجراء الاختبارات، ومن ثم استكمال عمليات الحفر في الحقل؛ بناءً على نتائج هذه الاختبارات.

وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس الإدارة، حسين أبوسليانة، وأعضاء لجنة الإدارة بشركة “زلاف لاستكشاف النفط”، إلى حقل “ايروان” في الجنوب الغربي؛ وذلك استعدادًا لبدء عمليات الحفر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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