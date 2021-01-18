رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري يُصدر حزمة من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  

البيضاء 21 يناير 2021 (وال)-أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، حزمة من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة جهاز الحرس البلدى خالد العطار – إن قرارات رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، تضمنت إقفال صالات الأفراح وإخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي وما بحكمه، وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين لتعليمات إلى النيابة العامة.

وأضاف العطار أن من ضمن قرارات رئيس الجهاز، إقفال مقاهي الشيشة “الأرقيلة” نهائيًا، ومنع الإقامة والجلوس في المقاهي، واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط، مع وجوب التقيد بضوابط الاحترازية كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، على أن يخطر أصحاب الأنشطة المعنية بذلك بوسائل المتاحة الإذاعة وخطباء المساجد، والتنسيق في التنفيذ مع مديري الأمن وجهات ذات العلاقة كلا في نطاق اختصاصها، وتتسم المتابعة لضمان التنفيذ طيلة 24 ساعة.

وأوضح العطار أن قرارات رئيس الجهاز في كتاب موجه لسادة مديري الفروع والإدارات وشؤون مراكز بالجهاز، بناء على كتاب السيد رئيس اللجنة الاستشارية الطبية والمحال بموجبه تعميم من قبل رئيس اللجنة العليا لوباء كورونا – رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، وتعليمات السيد رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري بوضعه موضع التنفيذ. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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