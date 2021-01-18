اقتصاد

إدارة ميناء طرابلس تبحث تطوير البنية التحتية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت إدارة الشركة الليبية للموانئ فرع ميناء طرابلس، خلال اجتماعها الدوري الأول لعام 2021، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في الميناء.

وبحث الاجتماع، الذي عُقد بصالة الاجتماعات بمقر الشركة بسوق الجمعة، ملف صيانة الطرق داخل ميناء طرابلس البحري، والوقوف على كافة الأضرار الواقعة داخل الميناء ومعالجتها.

وحضر الاجتماع، مدير إدارة فرع الشركة بميناء طرابلس البحري ورؤساء الأقسام والمكاتب ورئيس نقابة عمال ميناء طرابلس البحري.

من جهته، أكد مدير الفرع على تعبئة النماذج الخاصة بالتصاريح لدخول الميناء ونماذج الصندوق التكافلي، وكذلك إحضار الوضع العائلي الخاص بالعلاج، وإحالة كل هذه المتطلبات للجهات المختصة لتنفيذها.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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