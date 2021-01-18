اقتصاد

إنجاز عالمي في “عام كورونا”.. الصين تحقق نُموًا اقتصاديًا بنسبة 2,3 %

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مكتب الإحصاء في بكين عن نمو اقتصاد الصين بنسبة 2,3 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي 2020، إذ يعدّ الاقتصاد الصيني الوحيد في العالم الذي لم ينكمش في 2020، رغم تحديات جائحة فيروس “كورونا”.

وبحسب آخر التوقعات؛ فقد فاق النمو المعدل الذي توقعه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الصين ستحقق نمواً بنسبة 1,9 % فقط خلال العام الماضي، وبعد تحقيق نمو بنسبة 4,9 % في الربع الثالث، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6,5 % على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، أوضحت أحدث بيانات التجارة في الصين ارتفاع الصادرات في ديسمبر الماضي بنسبة 18,1 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين الأسبوع الماضي. وزادت الواردات بنسبة 6,5%.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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