صنع الله يؤكد عزم المؤسسة تقديم الدعم لمركز المحفوظات التاريخية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله التقى بمدير المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الجراري وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وأوضح بيان للمؤسسة، بأن للقاء تناول عدد من المواضيع التي تتعلّق بالأرشيف التاريخي الليبي بالمركز، حيث أشار الجراري لبعض البرامج والكتب والأعمال التاريخية التوثيقية التي لم تُستكمل بعد، والتي بانتهائها ستكون إضافة هامة للمكتبة الليبية التاريخية.

وأضاف البيان بأن صنع الله أكد على أن الأرشيف الليبي هو إرث تاريخي يخص ويهم كل الليبيين، والمحافظة عليه واجب أخلاقي ووطني ويتحتّم على الجميع الاهتمام به للحفاظ على الهوية الليبية، مع ضرورة أن تتواصل الرسالة الوطنية السامية عبر الأجيال باستمرار.

وأشار إلى أن المساهمة في اثراء المكتبة الوطنية التاريخية وتبنّي بعض الأعمال والبحوث التاريخية الخاصة بالمركز شرف كبير للمؤسسة الوطنية للنفط، مؤكداً في الوقت نفسه على تقديم الدعم بما هو متاح من إمكانيات في الوقت الراهن.

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