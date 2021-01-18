مصرف الوحدة يعلن شروعة في بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف الوحدة التجاري اليوم الاثنين عن شروعه في بيع النقد الأجنبي في جميع فروعه والمخصصة لخدمة الأغراض الشخصية وفق إجراءات المصرف المركزي بطرابلس.

وأوضح المصرف في بيان مقتضب على فيسبوك، بأن كافة فروعه يمكنها تقديم خدمات بيع النقد الاجنبي خلال يوم الأربعاء القادم عبر استلام المستندات المطلوبة.

وأشار إلى أنه على الزبائن ارفاق المستندات المطلوبة أثناء عملية التقديم والتي من بينها صورة من جواز السفر وصورة من بطاقة الفيزا ونسخة من الرقم الوطني، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر البوابة الإلكترونية للمصرف، وفق البيان.

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