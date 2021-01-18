الهيئة العامة للإسكان والمرافق تطالب الشركات المنفذة للمشاريع بمدينة طبرق بسرعة الإنجاز

طبرق 18 يناير 2021 (وال) – عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق الدكتور بشير مصباح النعاس رفقة عضو مجلس الإدارة بالهيئة المهندس خالد العبدلي اجتماع موسع مع مسؤولي الشركات العامة والخاصة المنفذة للمشاريع بمقر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في مدينة طبرق .

وناقش السادة الحضور خلال الاجتماع أمس الأحد مشروعات الهيئة وما يخص تنفيذ طريق الشهيد عبد الفتاح يونس، و طريق التسليح، والطريق أمام مصرف الوحدة، وطريق حي عبدالمنعم رياض، وتذليل الصعاب وحث الشركات لإنهاء هذا المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وفي سياق ليس ببعيد، عقد أعضاء مجلس أدارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق برئاسة وكيل الهيئة المهندس خالد ابريدان العبدلي اجتماع موسع مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية .

وحضر الاجتماع نواب رئيس هيئة الإسكان والمرافق، وأعضاء المجلس التسييري، ووكيل ديوان البلدية، ومدير فرع جهاز الإسكان والمرافق، ومسؤول الإسكان والمرافق في البلدية، ومدارء مكاتب المشروعات في الهيئة والبلدية وفرع الإسكان.

وطالب عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية من المسؤولين في هيئة الإسكان سرعة إنهاء هذه المشاريع لما تقدمه هذه المشاريع من خدمات للمواطنين وفك المختنقات والازدحامات .

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات و الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوفد المكلف من قبل رئيس الهيئة هذه الأيام للإطلاع ومتابعة الْمشاريع والمختنقات والمشاكل التى تواجه تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة والعمل العاجل والسريع على تدليل الصعوبات والعوائق إمام تنفيذ هذه المشاريع في بلدية طبرق والبلديات المجاورة لها . (وال – طبرق)

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