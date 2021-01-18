الان.. ارتفاع بسعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي..أخر تحديث مسائي بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً جديدا بعد انخفاض مؤقت مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها على ارتفاع دون تغيير بعد صعود جماعي في تداولات السوق الموازية الاثنين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 20-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.47 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.44 دينار

اليورو = 6.53 دينار

الجنية الإسترليني 7.30 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 224 للجرام

كسر الفضة = 2.55 دينار

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