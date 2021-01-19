إيلون ماسك يُقدّم 6 أسباب للنجاح: “كُن مستعدا للمجازفة”

قبل أعوام، أجرت “بي بي سي” عربي مع مؤسس “سبيس إكس” و”تسلا”، إيلون ماسك للاستفسار عن أسباب نجاحه، بعد تجاوز ثروته 185 مليار دولار.

وأوضح ماسك، خلا لحديثه، عن أسباب نجاحه، بعد صعود شركته “تسلا” للسيارات الكهربائية، بأنها 6 أسرار للنجاح.

1- لا تجعل المال هدفك الوحيد

هذه الفكرة هي التي بنى عليها ماسك نظرته للتجارة والأعمال، وأضاف: “أنا لا أكدس الأموال في مكان ما، بل أمتلك فقط عددا معينا من الأسهم في شركات (تسلا) و(سبيس إكس) و(سولار سيتي)، وهذه الأسهم لها قيمة سوقية”.

2- اتبع شغفك

و ويوضح ماسك عن هذا : “أنت تتطلع لمستقبل أفضل، وتريد بشدة أن تحدث أمورا مثيرة تجعل الحياة أفضل.. كنت أنتظر بفارغ الصبر أن نسبر أغوار الفضاء ونرسل إنسانا إلى المريخ، ونقيم قاعدة بشرية على القمر، وأن نسافر جيئة وذهابا إلى المدار”.

3- لا تخف من وضع أهداف كبرى

“يتطلع ماسك لإحداث تغيير جذري في صناعة السيارات، واستعمار المريخ، وتصنيع قطارات فائقة السرعة في أنفاق مفرغة من الهواء، وزرع الذكاء الاصطناعي في أدمغة البشر وتطوير محطات الطاقة الشمسية وصناعة البطاريات”

4- كن مستعدا للمجازفة

في عام 2002، باع إيلون ماسك حصصه في أول مشروعين في حياته، وهما دليل مدينة الإنترنت “زيب2″، ومنصة “باي بال” للدفع عبر الإنترنت. وكان حينها في الثلاثين من عمره وحقق ثروة قدرها 200 مليون دولار.

ويوضح أسباب البيع، بإنه كان يخطط لاستثمار نصف ثروته في مشروعات جديدة والاحتفاظ بالنصف الآخر في البنوك.

5- تجاهل النقاد

يصف ماسك، إنه كان مصدوما من سعادة الخبراء والمعلقين عندما تعثرت شركاته: “لقد دهشت من حجم الشماتة والتشفي حينذاك، إلى درجة أن منتديات عديدة كانت تضع ساعات للعد التنازلي لنهاية تسلا”.

وعندما سؤال موقع “بي بي سي”، إن كان الناس يتمنون له الفشل ربما لأنهم فسروا طموحه على أنه غرور، أجاب بالرفض وقال: “أعتقد أنه سيكون من الغرور أن نقول إننا سنحقق حتما هذه الأهداف، لكننا كنا نؤكد أننا نتطلع لتحقيقها وسنبذل قصارى جهدنا لذلك”.

6- استمتع بحياتك

“اشتهر إيلون ماسك بأنه يقدس العمل، حيث كان يفخر بأنه يعمل 120 ساعة في الأسبوع حتى يلبي حجم الطلب على الطراز 3 من سيارات تسلا، لكن منذ أن التقينا من الواضح أنه يستمتع بحياته”.

وأثار ماسك، جدلا واسعا بسبب قضايا التشهير التي رفعت ضده، وتدخين المخدرات في بث حي عبر الإنترنت وتصريحاته الغاضبة والرعناء على منصات التواصل الاجتماعي.

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