اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (19-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة تراجعاً طفيفاً لسعر الدولار الامريكي فيما عاود سعر الجنية الاسترليني و اليورو الارتفاع بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4709 د.ل
|4.482 د.ل
|4.4597 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4075 د.ل
|5.421 د.ل
|5.394 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.083 د.ل
|6.0983 د.ل
|6.0678 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5129 د.ل
|3.5217 د.ل
|3.5041 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4479 د.ل
|3.4565 د.ل
|3.4393 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0184 د.ل
|5.0309 د.ل
|5.0058 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5337 د.ل
|0.5351 د.ل
|0.5324 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5219 د.ل
|0.5232 د.ل
|0.5206 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7268 د.ل
|0.7286 د.ل
|0.725 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.3 د.ل
|4.31 د.ل
|4.29 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1918 د.ل
|1.1948 د.ل
|1.1888 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2172 د.ل
|1.2203 د.ل
|1.2142 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6512 د.ل
|1.6553 د.ل
|1.647 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.336 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.5003 د.ل
|0.5015 د.ل
|0.499 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.607 د.ل
|0.607 د.ل
|0.607 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.5981 د.ل
|0.5996 د.ل
|0.5967 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6891 د.ل
|0.6908 د.ل
|0.6874 د.ل
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