اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (19-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة تراجعاً طفيفاً لسعر الدولار الامريكي فيما عاود سعر الجنية الاسترليني و اليورو الارتفاع بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4709 د‫.‬ل 4.482 د‫.‬ل 4.4597 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4075 د‫.‬ل 5.421 د‫.‬ل 5.394 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.083 د‫.‬ل 6.0983 د‫.‬ل 6.0678 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5129 د‫.‬ل 3.5217 د‫.‬ل 3.5041 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4479 د‫.‬ل 3.4565 د‫.‬ل 3.4393 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0184 د‫.‬ل 5.0309 د‫.‬ل 5.0058 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5337 د‫.‬ل 0.5351 د‫.‬ل 0.5324 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5219 د‫.‬ل 0.5232 د‫.‬ل 0.5206 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7268 د‫.‬ل 0.7286 د‫.‬ل 0.725 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.3 د‫.‬ل 4.31 د‫.‬ل 4.29 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1918 د‫.‬ل 1.1948 د‫.‬ل 1.1888 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2172 د‫.‬ل 1.2203 د‫.‬ل 1.2142 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6512 د‫.‬ل 1.6553 د‫.‬ل 1.647 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5003 د‫.‬ل 0.5015 د‫.‬ل 0.499 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.607 د‫.‬ل 0.607 د‫.‬ل 0.607 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5981 د‫.‬ل 0.5996 د‫.‬ل 0.5967 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6891 د‫.‬ل 0.6908 د‫.‬ل 0.6874 د‫.‬ل

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