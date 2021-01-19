“عمل الوفاق” تُحيل ملفات الإزدواج الوظيفي إلى “المالية”

أكد مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل التابعة لحكومة “الوفاق”، مسعود القذافي، إحالة كافة دفعات الازدواج الوظيفي للعام 2020 إلى اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية.

وبحسب تصريحات “القذافي”، التي نشرت عبر المنصة الرسمية للوزارة؛ فإن إجمالي تسويات المتقدمين لمعالجة الازدواج الوظيفي خلال العام 2020 بلغت نحو 7,282 حالة ازدواج، منها 2,215 لأشخاص داخل الجهاز الإداري، و5,067 لأشخاص خارج الجهاز الإداري.

وكان مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، قد أعلن أن إجمالي تسويات المتقدمين لمعالجة الازدواج الوظيفي لعام 2020، بلغ 7,282 حالة ازدواج.

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