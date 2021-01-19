خبير جمركي يعلق على استقالة نخبة من قيادات مصلحة الجمارك

قال الخبير الجمركي محمد الجبو إن الاستقالات التي حدثت في مصلحة الجمارك كانت استقالات لأهم عناصر وكوادر المصلحة.

وأوضح الجبو في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن سبب الاستقالات هو تكليف نائب مدير عام لمصلحة الجمارك من خارج كادرها الوظيفي وهو يدل على عدم احترام وزير الماليه للقانون الجمركي وعدم احترام العناصر الجمركية.

وأشار إلى أن من بين العناصر التي قدمت استقالها مدير إدارة المراجعة والتفتيش بنغازي وضابط آخر برتبة عقيد تابع لمديرية جمارك البطنان.

وبحسب الخبير فإن طلبات الاستقالات جاءت تنديدًا على إقصاء الجمارك ومعاملتها معاملة الوصاية، مضيفا بأن مصلحة الجمارك وفي ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي طيلة السنوات الماضيه، استطاعت السيطرة على إداراتها وعدم انقسامها خلاف ماحدث في باقي الأجهزة الأخرى.

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