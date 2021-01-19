“الوحدة” يُعلن البدء في بيع النقد الأجنبي.. ويُحدّد الشروط

أعلن مصرف “الوحدة” عن شروعه في بيع النقد الأجنبي للأغـراض الشخصـية، في كافة الفـروع والوكالات، اعتبارًا من الأربعاء.

وأفاد المصرف، في بيان له عبر منصته الرسمة، أن التقـدم بطلب الشراء مُتاحٌ، من خلال البوابة الإلكترونيـة، أو بالحضور الشخصي، وأنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إحضار بعض المستندات، المتمثّلة في “صورة من بطاقة الفيزا والرقم الوطني وجـواز السفر”.

وفي سياق ذي صلة، كشف مصدرٌ مسؤولٌ، يعمل في مصرف ليبيا المركزي لـ”218″ حقيقة إعادة فتح ربط وفتح منظومة المقاصة المتوقفة منذ عام 2016 على بعض المصارف التجارية، أبرزها “الوحدة والتجارة والتنمية”.

وقال المصدر إن “المركزي” قرّر، منح أموال على هيئة قرض حسنٍ لثلاثة مصارف اعتبرها مُتعثّرة، هي “الوحدة والتجارة والتنمية” إلى جانب “الجمهورية،، قدرها خمسة مليارات دينار، أي ما يعادل مليار دولار بسعر الصرف، مقابل ضمان الودائع، ولكن لا يعدّ هذا بمثابة إعادة ربط المنظومة.

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