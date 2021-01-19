خط تواصل “ليبي- تونسي” لتسهيل العمل بمنفذ “رأس اجدير”

بحث مدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم، مع السفير التونسي الأسعد عجيلي، العوائق التي تُواجه العمل الجمركي في منفذ رأس اجدير.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الإدارة العامة للمصلحة بطرابلس، تطرق فيه المجتمعون إلى بحث الحركة التجارية في المعبر، وآلية انسياب البضائع، إضافة إلى الأمور اللوجستية الأخرى.

وخلص الاجتماع، الذي شارك فيه مدير إدارة الشؤون الفنية ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتدريب ورئيس مركز جمرك رأس اجدير الحدودي ومدير مكتب التعاون الدولي ومدير مكتب الشؤون القانونية بالإضافة إلى منسق العلاقات الليبية التونسية بالمصلحة؛ إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تعزيز العمل والتجارة بين البلدين.

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