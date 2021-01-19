اقتصاد المؤقتة تؤكد توصلها لاتفاق على توريد 14 ألف طن من القمح

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء، إنها توصلت لاتفاق مع شركة الجودة الفائقة لطحن القمح على توريد 14 ألف طن من مادة القمح بنظام “50 ك جرام للكيس الواحد”.

وأوضحت الوزارة لصحيفة صدى الاقتصادية بأنها تعهدت لشركة الجودة رفقة صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية على تسديد رسوم شحنة القمح في وقت قريب جدا على الرغم من الديون السابقة على الصندوق لصالح الشركة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الوزارة في بنغازى مع ممثلين لشركة الجودة الفائقة، إضافة إلى رئيس صندوق موازنة الأسعار ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ومراقبي الاقتصاد بالمناطق.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع توصل لاتفاق آخر على توريد شحنة من السلع التموينية تشمل الأرز والدقيق والزيت والطماطم والسكر وتوزيعها خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوع من تاريخ التوريد.

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