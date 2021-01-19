الحرس البلدي البيضاء يُصادر كميات من العصير غير المطابقة للمواصفات القياسية الليبية

البيضاء 19 يناير 2021 (وال)-قام مركز الحرس البلدي البيضاء الجديدة بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع المدينة، بمصادرة العصائر من محلات بيع المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

هذا وجاء ذلك بناء على كتاب موجه من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، بوجود مشروب غازي علامة تجارية “شويبس” بنكهة الليمون والنعناع، غير مطابق للمواصفات القياسية الليبية، لوجود ألوان صناعية محظورة صحيا. (وال-البيضاء) س خ/ ر ت

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