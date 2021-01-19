“الاقتصاد” تُخطّط لتوريد دفعةٍ من “الدقيق” للمخابز

أكد وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية، منير عصر، خلال اجتماع مُوّسع عُقد في ديوان الوزارة، على ضرورة توريد دفعة من مادة الدقيق للمخابز، إضافة إلى العديد من السلع الأولية.

وخلال الاجتماع؛ ناقش الحاضرون إمكانية توريد المواد الغذائية الأساسية، مثل “الأرز والزيت والطماطم والسكر”، وتوزيعها خلال مدة أقصاها أسبوع، من تاريخ هذا الاجتماع.

وبحسب بيان الوزارة؛ فقد شارك في الاجتماع، الوكيل العام بالوزارة، ورئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار ومندوبين من غرفة التجارة والصناعة بنغازي ورئيس مجلس إدارة شركة الجودة الفائقة لطحن الدقيق ومضارب الأرز.

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