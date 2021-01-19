الأمم المتحدة تلاحظ تقدم اقتصادي وأمني ملموس في ليبيا

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ “التقدم الملموس الذي تم إحرازه في الأشهر الأخيرة في معالجة الأزمة الليبية المستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان وذلك في تقرير قدمه يوم الإثنين إلى مجلس الأمن .

و بحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس في اشارة الى بعثة الامم المتحدة في ليبيا ان “تقدما ملموسا تحقق في دفع الحوارات الإقتصادية و الأمنية بين الليبيين التي تيسرها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الاشهر القليلة الماضية واعترافا بأن “الاقتصاد الليبي على حافة الهاوية .

حث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف في الحرب الأهلية حل القضايا الاقتصادية وتخفيف الوضع الإنساني بالنسبة للشعب الليبي ينفع كل الليبيين “

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