ويليامز : الفشل في إيجاد الترتيب سيكون له تداعيات سلبية بما في ذلك الوضع الاقتصادى

قالت الأمم المتحدة أن مسؤولين ليبيين من الإدارات المتنافسة بدأوا الثلاثاء محادثات في منتجع مصري على البحر الأحمر بشأن الترتيبات الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا لمبعوث الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز ، فإن الفشل في إيجاد ترتيب سيكون له “تداعيات سلبية على المسارات الأخرى ، بما في ذلك الوضع الأمني ​​والاقتصادي”.

وحثت الحشد عبر مكالمة فيديو على إنهاء مناقشاتهم في غضون مهلة شهرين تم الاتفاق عليها في نوفمبر في تونس ، كما دعا هذا الاتفاق إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

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