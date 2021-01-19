بوالخطابية يؤكد توفير الأمن للشركات الإيطالية لتنفيذ الطريق السريع والقنصل يرد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء استعدادهم لتوفير الأمن للشركات الإيطالية لتنفيذ الطريق السريع.

ومن جهته خاطب القنصل الإيطالي في ليبيا بكتاب رداً على كتاب سابق من عميد البلدية بخصوص توفير الأمن للشركات الإيطالية للعمل بمنطقة طبرق في مشروع الطريق السريع ” المرج أمساعد“

وجاء في كتاب القنصل الإيطالي الذي تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه :”نحيطكم علما بما يخص مشروع الطريق السريع المرحلة المتوقعة من أمساعد إلى المرج والذي تم عطائه لائتلاف الشركات ” LEC ” (LIBYAN EXPRESSWAY CONTRACTORS ) بقيادة شركة ساليني امبريجيلو .

وأضاف القنصل الإيطالي في كتابه :”في هذا الخصوص تم عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة الليبية الإيطالية تم فيه مناقشة مشروع الطريق السريع والتزام كلا الطرفان باستمرارية المشروع“.

وتابع :”نؤكد تقديرنا لاحتياجات السكان المحليين وأهمية هذا المشروع لتحقيق ربط مناطقي في البلاد وعليه فإننا قمنا في السابق بتنسيق زيارة للشركة الإيطالية المنفذة للمشروع برفقة وفد من وزارة العمراني والبنية التحتية الإيطالية إلى مدينة بنغازي لمناقشة مسار الترتيبات الأمنية اللازمة لتنفيذ المشروع وهذه الزيارة أجلت في ذلك الوقت” .

وشدد القنصل على العمل في إنجاح استئناف توفير الظروف اللازمة لانطلاق المشروع وهناك رغبة جادة من الشركات المنفذة لانطلاق الأعمال ولكن يبقى الهاجس الأكبر هو الوضع الأمني لذلك من المهم استئناف العمل على المسار الأمني.

وقال :”نتمنى أن نعمل سويًا لحلحلة العراقيل أمام هذه الشركات لكي نتمكن من استئناف أعمالها وعودة هذه الشركات هو خير دليل لاستقرار الوضع الأمني بالمنطقة”.

وختم القنصل الإيطالي خطابه :”نحن على ثقة لإقامة تعاون مشترك قوي مع بلدية طبرق لتسهيل البدء في تنفيذ مشروع الطريق السريع بأقرب وقت ممكن”.