عمل الوفاق: إحالة ملفات الازدواج الوظيفي إلى “المالية”

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أكد مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق مسعود القذافي، أنه تمت إحالة كافة دفعات الازدواج الوظيفي للعام 2020 إلى اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية.

وأضافت الوزارة عير حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن إجمالي تسويات المتقدمين لمعالجة الازدواج الوظيفي خلال العام 2020 بلغ نحو 7,282 حالة ازدواج.

وأوضحت الوزارة أن التسويات منها 2,215 لأشخاص داخل الجهاز الإداري، و5,067 لأشخاص خارج الجهاز الإداري، وذلك بحسب تصريحاته المنشورة عبر المنصة الرسمية للوزارة.

يشار إلى أن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، كان قد أعلن أن إجمالي تسويات المتقدمين لمعالجة الازدواج الوظيفي لعام 2020، بلغ 7,282 حالة ازدواج.