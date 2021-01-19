رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية يعد بحل مشاكل الكهرباء في البريقة ومحيطها

بنغازي 19 يناير 2021 (وال)- استقبل رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، الدكتور فخري المسماري صباح هذا اليوم في مكتبه بمقر الهيئة بمدينة بنغازي وفداً من مشايخ وأعيان مدينة البريقة وضواحيها ومدير مكتب كهرباء البريقة المهندس أحمد موسى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية داخل مدينة البريقة وضواحيها، من حيث المشاكل والاختناقات بالشبكة الكهربائية داخل المدينة وآلية وضع الحلول لها.

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة إن مدير مكتب كهرباء البريقة المهندس أحمد موسى أطلع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور فخري المسماري على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل مكتب كهرباء البريقة.

كما تم خلال اللقاء بحث آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية لمدينة البريقة وضواحيها وتوفير كافة الاحتياجات لها، وكذلك توفير سيارات خدمية ورافعة لمكتب الصيانة السريعة داخل مدينة البريقة.

بدوره تعهد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بتوفير كافة النواقص ومعالجة كافة المشاكل لسكان مدينة البريقة والمناطق المحيطة بها بالشكل الذي يضمن استقرار الشبكة الكهربائية داخلها. (وال-بنغازي)

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