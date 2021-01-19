عضو نقابة الخبازين : جشع التجار هو سبب ارتفاع الخبز

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو نقابة الخبازين طرابلس مصطفى شعبان، إن تجار القمح والدقيق وأصحاب المطاحن هم المسؤولون عن ارتفاع سعر الخبز، حيث بادروا إلى رفع أسعار المواد التي يصنع منها الخبز وهي الدقيق الخميرة والزيت والسكر بمجرد بدء تطبيق قرار تعديل سعر الصرف.

شعبان أشار – في تصريحات صحفية – إلى أن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق دون التوصل لحل، لافتا إلى أن مسؤولي وزارة الاقتصاد وجهوا أصحاب المخابز إلى التقدم بشكوى للنائب العام بشأن تلاعب التجار بالأسعار.

وأوضح أن المخابز التي كانت أوقفت العمل الأيام الماضية عادت واستأنفت نشاطها اليوم، مشيرا إلى أن أغلب المخابز باعت الثلاثة أرغفة بدينار، فيما خفضت بعض المخابز وزن الرغيف ليصيح 75 جراما بدلا من وزنه الأصلي 100 جرام.

وطالب وزير الاقتصاد بالخروج إلى المواطنين لتوضيح الموقف وبيان سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن أصحاب المخابز يعانون من الأوضاع القائمة خاصة في ظل استغلال كثير من التجار الجشعين للموقف ورفع الأسعار رغم أن لديهم مخزونا كبيرا من السلع ولم يتم شراء أي مواد بالسعر الجديد.