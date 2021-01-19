المؤسسة الوطنية للنفط تأذن بإنشاء مصنعين لخلط الزيوت ببنغازي والزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الثلاثاء عن منحها الإذن بإنشاء مصنعين لخلط الزيوت بمدينتي بنغازي والزاوية من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي، بحسب بيان صادر عن المؤسسة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة مع شركة الزاوية لتكرير النفط وبحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية بالمؤسسة ومدير عام الصناعات النفطية ومدير إدارة مصنع اسفلت بنغازي بشركة الزاوية لتكرير النفط، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

ووفق بيان المؤسسة، تناول الاجتماع سير العمليات التشغيلية بالوحدات الصناعية بالشركة والتي شملت وحدات التكرير، مصنعي اسفلت الزاوية وبنغازي، مصنع خلط وتعبئة الزيوت والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها، إضافة إلى نشاط استئناف وإعادة تشغيل خطوط إنتاج مصنع خلط وتعبئة الزيوت، والتجهيزات المتعلقة بتنفيذ أعمال العمرة السنوية الخاصة بوحدات التقطير الأولى والمتوقع بدء أعمال تنفيذها اعتباراً من الأسبوع القادم.

ونقل البيان عن مصطفى صنع الله قوله بأن الضغط سيزداد على المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات، أثناء توقف وحدة التكرير الأولى لتنفيذ أعمال العمرة في ظل شح ميزانية المحروقات، مشيراً في الوقت نفسه حاجة المؤسسة الوطنية للنفط الملحة للميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع، ولدعم شركاتها في تنفيذ مشاريعها الهامة والقيام بالعمرات الضرورية للحفاظ على استدامة الإنتاج وزيادته مستقبلاً.

وأضاف: بأنه من الضروري رفع معدلات خطوط إنتاج الزيوت المعدنية لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأهمية الإسراع لتنفيذ المصنعين ببنغازي والزاوية في ظل الخبرة الكبيرة لشركة الزاوية في هذا المجال، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك بتوفير منتجات محلية عالية الجودة.

وأكد رئيس لجنة الادارة بشركة الزاوية على استمرار تشغيل وحدات التكرير الثانية بكامل طاقاتها الإنتاجية بنسبة 100%، وكذلك استمرار تشغيل مصنعي اسفلت الزاوية وبنغازي بشكل جيد وبحمولة 80 % مع تقديم تفاصيل عن المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة من بينها مصنعي الزاوية وبنغازي. كما بحث الاجتماع التنمية المستدامة في المناطق.

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