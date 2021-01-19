بلدي طبرق: نسعى لاستئناف العمل على مشروع الطريق السريع امساعد – المرج

قال المجلس البلدي في مدينة طبرق اليوم الثلاثاء، إنه خاطب القنصل الليبي في إيطاليا بشأن استئناف المرحلة الأولى من مشروع الطريق الساحلي امساعد – المرج خلال الفترة القادمة.

وأوضح المجلس في بيان، بأن رد القنصلية حول المشروع تضمن استمرار الجهود في توفير الروف الملائمة لاستئناف العمل على المرحلة الأولى من المشروع من خلال عودة الشركات الإيطالية المنفذة بقيادة ويبلد ساليني امبرجيلو.

وأضاف بأن التنسيق لا يزال مستمر لزيارة وفد من الشركات الإيطالية إلى بنغازي لمناقشة مسار الترتيبات الأمنية اللازمة والتي كانت مقررة في السابق قبل أن يتم تأجيلها.

وأشار إلى أن الهاجس الأمني يظل العائق الأبرز أمام عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا استئناف المشروع، حيث أكد القنصل على ضرورة العمل على المسار الأمني، وأكد القنصل في الوقت نفسه على أن الجهات الإيطالية ملتزمة بتنفيذ المشروع في المستقبل.

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