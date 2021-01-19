اقتصاد

البدء في إجراءات إنشاء مخيم لمستخدمي حقل إيراون التابع لشركة زلاف ليبيا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عُقد رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز حسين أبوسليانة الاجتماع الثاني للجنة الإدارة عبر الدائرة المغلقة مع أعضاء لجنة الإدارة لبحث أهم المشاكل والمشاريع الخاصة بالشركة .

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء عدة نقاط أهمها اعتماد الأهداف الاستراتيجية للشركة لعام 2021م، والبدء في إجراءات إنشاء مخيم لمستخدمي الشركة بحقل إيراون.

 وناقش الحضور إيجاد آلية للإسراع في إنشاء خط نقل الخام بين حقل إيراون وحقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس.

وشدد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة البدء في عملية إجراءات تسجيل قطعة الأرض الممنوحة للشركة بمنطقة تمنهنت وتسجيلها وتقديم تصور معماري لتكون موقع ومقر رئيسي للشركة.

كما تمت مناقشة مواضيع أخرى مثل مشروع تقييم المهارات والجدارات مع شركة بتروسكلز وخطة الشركة بالخصوص لهذه السنة.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة الدكتور عبد السلام عزيز عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج، المهندس البركولي أبو صلاح عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع، وعبر الدائرة المغلقة المهندس عبد الحفيظ أبوعين عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة، و رمضان عبودة عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والخدمات العامة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول صدق الله تعالى في كتابه بِسْم الله الرحمن الرحيم " يذكرون الله بألسنتهم وتأبى قلوبهم واكثرهم فَاسِقُون ":

    أنتم بعقلكم – والا غير قرارات ناس مبتدءين عذركم شوية فلوس ودرتوا سيارات وأستراحات و فرحانين بالأجانب ..!!!
    – الان غير فكروا فالناس الليبيين الي الي قاعدين من غير سكن والمتضررين فالحرب والقصف والي تشردوا من جراير كفركم وتقعميز المراببع والتلخبيط والنهب مع الشيابين وقال الله وقال للترمذي وبن باز وبن بيهق وغيره …؟!!!
    – والله العظيم حتى ادريس السنوسي تلي تعبدوا فيه في عهده البائد كان يعدم فيهم الأشكال هاذي فالساحات من السحر والدجل والتخلف والتزوير والكذب ..!!!
    الان مات الكابوا معمر القذافي الي خلاكم فرسان وعبىء عليكم معادش في سبلة وكل إهمال وسرقة ونهب واختلاس – القذافي والي ما يعجباش شيء تنبحوا تقولوا القذافي ..!!
    القذافي مات مات ماااااات – توفى انتقل الى يدي الله وهو الوحيد الي يحاسبه من الخير الي داره فيكم مش انتم العباد …!!!
    – فقط كان في نخوة ودين حافظوا عالاقل عالخير الي دارته الجماهيرية في لبيبا
    من تهجيركم لاهلي مناطق وقرى في ليبيا – -بسم الله الرحمن الرحيم ” يذكرون الله بألسنتهم وتأبى قلوبهم واكثرهم فَاسِقُون ” صدق الله العليم العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد