ميناءا مصراتة وبنغازي يستقبلان 2500 سيارة

وصلت إلى ميناء بنغازي، عدد من السفن التجارية محملة بسلع مختلفة من بينها باخرتان محملة بسيارات مستوردة من السوقين الآسيوي والأوروبي.

ودخلت السفينة “قلوقيز” التابعة للوكيل الملاحي شركة الفلك المشحون، تمهيدا للبدء بتفريغ 1062 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

واستقبلت الأرصفة التجارية في ميناء بنغازي باخرة السيارات “قراند كلونيا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار، وعلى متنها 326 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية، بعد أن تأخرت في الوصول إلى منطقة المخطاف بميناء بنغازي بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن تتمكن الفرق الفنية من مساعدتها وإدخالها الثلاثاء لمنطقة الرسو بالميناء.

وكان ميناء مصراتة قد استقبل خلال الساعات الماضية 1143 سيارة مستوردة من السوق الآسيوية.

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