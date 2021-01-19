اقتصاد

ميناءا مصراتة وبنغازي يستقبلان 2500 سيارة

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء بنغازي، عدد من السفن التجارية محملة بسلع مختلفة من بينها باخرتان محملة بسيارات مستوردة من السوقين الآسيوي والأوروبي.

ودخلت السفينة “قلوقيز” التابعة للوكيل الملاحي شركة الفلك المشحون، تمهيدا للبدء بتفريغ 1062 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

واستقبلت الأرصفة التجارية في ميناء بنغازي باخرة السيارات “قراند كلونيا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار، وعلى متنها 326 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية، بعد أن تأخرت في الوصول إلى منطقة المخطاف بميناء بنغازي بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن تتمكن الفرق الفنية من مساعدتها وإدخالها الثلاثاء لمنطقة الرسو بالميناء.

وكان ميناء مصراتة قد استقبل خلال الساعات الماضية 1143 سيارة مستوردة من السوق الآسيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك