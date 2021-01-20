ارتفاع إيرادات نتفلكس إلى 24.9 مليار دولار مع نهاية العام الماضي

قفزت أسهم شركة نتفلكس، بأكثر من 11% في التداولات الإلكترونية بعد إقفال السوق، بعد إعلان الشركة عن ارتفاع إيراداتها إلى 6.64 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020 ، مقارنة مع 5.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019 بزيادة 22%.
وارتفعت الإيرادات السنوية إلى 24.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 20.1 مليار دولار الفترة نفسها 2019 بزيادة نسبتها 25%، وفقا لنتائج أعمال الشركة.
وتراجع صافي الربح إلى 542 مليون دولار، في الربع الأخير من العام، مقابل 586.9 مليار دولار الفترة نفسها 2019، بتراجع نسبته 7%، وفقا لما نقلته مجلة “فوربس” النسخة العربية.
كما تجاوز أعداد المشتركين في خدمات الشركة، 200 مليون مشترك على مستوى العالم في نهاية 2020.
وخاطبت الشركة في رسالة إلى المستثمرين: “نحن ممتنون للغاية لأننا في هذه الأوقات الصعبة الفريدة تمكنا من تزويد أعضائنا حول العالم بمصدر للهروب والتواصل والفرح مع الاستمرار في بناء أعمالنا”.
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